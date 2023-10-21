Haberler Beşiktaş Uçma zamanı

Uçma zamanı

Kara Kartal, G.Saray derbisini kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Kaleci Mert Günok ile Gedson’un iyileşmesi yüzleri az da olsa güldürdü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uçma zamanı

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak G.Saray derbisi, son dönemde üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak için büyük bir şans olarak görülüyor. Şenol Güneş'in ayrılığı ve yönetimin seçim kararı almasıyla sonuçlanan Lugano yenilgisinin ardından alınan İstanbulspor galibiyeti yüzleri biraz olsun güldürürken, deplasmanda oynanacak derbinin kazanılması Kara Kartal'ın yeniden yüksekten uçmasını sağlayacak yorumlarını beraberinde getiriyor.

İKİ YILDIZ KADRODA

Zorlu derbi öncesi sakatlık sorunlarıyla uğrayan siyah-beyazlılara iki güzel haber geldi. Kaleci Mert Günok ile Gedson Fernandes'in takımla çalışmalara başlaması keyifleri yerine getirirken, iki oyuncunun da derbide ilk 11'de sahaya çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ta hafif sakatlığı bulunan Arthur Masuaku'nun da maç kadrosunda yer alacağı, ancak üç yerli kuralı nedeniyle sol bekte bu kez Kazak yıldız Bakhtiyor'un oynaması bekleniyor.

RASHICA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica, geçen sezon formasını giydiği G.Saray'ın bu sefer rakibi olacak. Beşiktaş'a transferi sonrasında iki kulüp arasında gerilime neden olan siyah-beyazlı oyuncunun bugün ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİ HEYECANI

Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını G.Saray deplasmanında yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı G.Saray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 5 futbolcu G.Saray maçında görev yapamayacak. Tedavileri devam eden Tayyip Talha ile Emrecan Uzunhan kadroda yer almayacak. Bu oyuncuların dışında uyluk arka adalesinde ödem oluşan Salih Uçan, kürek kemiği çevresinde gerilme olan Eric Bailly ve önceki gün idmanı tamamlayamayan Umut Meraş, derbi maçında görev yapamayacak.

MUSTAFA DENİZLİ: BURAK GELİYOR!

Teknik Direktör Mustafa Denizli, A Spor'da Beşiktaş'ı değerlendirdi. Denizli, "Hem Okan hem de Burak'la çalıştım. İkisi de çok değerli. Bir tanesi yeni bu hayata başlıyor, takip ediyorum konuşmalarını, hareketlerini, vücut dilini.. Ben geleceğim diyor Burak, şu an ki verdiği mesaj ben geleceğim diyor. İnşallah o devam edecek" diyerek genç teknik adama destek verdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Ada yolcusu! Sıraya girdiler...
12 bin sivil ölümle burun buruna! El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran soykırımcı İsrail gözünü Kudüs Hastanesi'ne dikti: "Derhal boşaltın"
İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide...
F.Bahçe'de Szymanski sıkıntısı! Menajeri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Burak Yılmaz'ın sürpriz silahları
G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı?
Son dakika deprem mi oldu? (21 Ekim 2023)
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
İZMİR DEPREM SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi ödemeler yapıldı Derbi öncesi ödemeler yapıldı 01:28
Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da 01:27
Dortmund tek attı 3 aldı! Dortmund tek attı 3 aldı! 23:53
İşte derbinin iki şifresi! Çarpıcı istatistikler İşte derbinin iki şifresi! Çarpıcı istatistikler 23:53
REKLAM REKLAM 23:52
Dortmund tek attı 3 aldı! Dortmund tek attı 3 aldı! 23:39
Daha Eski
G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı? G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı? 23:22
Al Hilal evinde kazandı Al Hilal evinde kazandı 23:08
İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide... İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide... 23:08
Al Hilal evinde kazandı Al Hilal evinde kazandı 23:08
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi açıklandı! Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi açıklandı! 22:58
Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri 22:58