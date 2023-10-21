Uçma zamanı

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak G.Saray derbisi, son dönemde üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak için büyük bir şans olarak görülüyor. Şenol Güneş'in ayrılığı ve yönetimin seçim kararı almasıyla sonuçlanan Lugano yenilgisinin ardından alınan İstanbulspor galibiyeti yüzleri biraz olsun güldürürken, deplasmanda oynanacak derbinin kazanılması Kara Kartal'ın yeniden yüksekten uçmasını sağlayacak yorumlarını beraberinde getiriyor.

İKİ YILDIZ KADRODA

Zorlu derbi öncesi sakatlık sorunlarıyla uğrayan siyah-beyazlılara iki güzel haber geldi. Kaleci Mert Günok ile Gedson Fernandes'in takımla çalışmalara başlaması keyifleri yerine getirirken, iki oyuncunun da derbide ilk 11'de sahaya çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ta hafif sakatlığı bulunan Arthur Masuaku'nun da maç kadrosunda yer alacağı, ancak üç yerli kuralı nedeniyle sol bekte bu kez Kazak yıldız Bakhtiyor'un oynaması bekleniyor.

RASHICA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica, geçen sezon formasını giydiği G.Saray'ın bu sefer rakibi olacak. Beşiktaş'a transferi sonrasında iki kulüp arasında gerilime neden olan siyah-beyazlı oyuncunun bugün ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİ HEYECANI

Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını G.Saray deplasmanında yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı G.Saray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 5 futbolcu G.Saray maçında görev yapamayacak. Tedavileri devam eden Tayyip Talha ile Emrecan Uzunhan kadroda yer almayacak. Bu oyuncuların dışında uyluk arka adalesinde ödem oluşan Salih Uçan, kürek kemiği çevresinde gerilme olan Eric Bailly ve önceki gün idmanı tamamlayamayan Umut Meraş, derbi maçında görev yapamayacak.

MUSTAFA DENİZLİ: BURAK GELİYOR!

Teknik Direktör Mustafa Denizli, A Spor'da Beşiktaş'ı değerlendirdi. Denizli, "Hem Okan hem de Burak'la çalıştım. İkisi de çok değerli. Bir tanesi yeni bu hayata başlıyor, takip ediyorum konuşmalarını, hareketlerini, vücut dilini.. Ben geleceğim diyor Burak, şu an ki verdiği mesaj ben geleceğim diyor. İnşallah o devam edecek" diyerek genç teknik adama destek verdi.