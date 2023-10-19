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Beşiktaş'ta derbi öncesi şok sakatlık!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 19:08 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 19:11
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Beşiktaş'ta derbi öncesi şok sakatlık!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

Derbi hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Beşiktaş Umut Meraş'ın sakatlandığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Umut Meraş'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. ifadeleri kullanıldı.

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