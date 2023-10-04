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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a milli davet

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Kamerunlu yıldız futbolcusu Vincent Pate Aboubakar, Kamerun Futbol Federasyonu tarafından tekif aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 17:49 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 17:55
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a milli davet

Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren ve istikrarlı performansıyla takımın önemli bir parçası olan Vincent Abobubakar, Kamerun Futbol Federasyonu tarafından milli takıma davet edildi.

Kamerun Milli Futbol Takımı'nın Rusya ve Senegal ile oynacağı maçlar öncesi kadrolar açıklandı.

Aboubakar, Kamerun'un Rusya ve Senegal ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.

2022 yılından beri Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörlüğünü yapan Rigobert Song'un, Aboubakar'a 2 maçta da ilk 11'de forma vermesi bekleniliyor.

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