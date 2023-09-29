Tüpraş Stadyumu

Beşiktaş Stadı'nın yeni isim sponsoru Tüpraş oldu. Statta düzenlenen sponsorluk basın toplantısına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu katıldı. Başkan Çebi, Beşiktaş tarihinin en yüksek stat sponsorluğu anlaşması yaptıklarını belirterek, "Bu sponsorluk bir süreç aldı ama sonu istediğimiz gibi sonuçlandı. Milli bir dev olan kuruluşumuz Tüpraş'a, Rahmi Koç'a ve Koç ailesine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu süreçte ticari görüşmeleri sessiz sedasız yapmaya çalıştık. Diğer görüştüklerimizin incinmemesi gerekiyordu. Rahmi beyin bize desteğini herkes biliyor. Bu süreci yönetirken verdiğimiz emeğin yok kabul edilmesini doğru bulmuyorum. Süreç oldukça pazarlıklı süreçti. Beşiktaşlı olunca biraz daha pazarlıklar rahat oluyor. O konuda katkılarını aldığımız teyit ediyorum" dedi. Siyah-beyazlılar ilk yıl 230 milyon TL+KDV (Yaklaşık 8.5 milyon dolar) kazanacak. Diğer yıllardaki artış TÜFE üzerinden uygulanacak. Başkan Çebi, Tüpraş'ın bu sezon için tam para ödediğini ve vakit kaybı yaşanmadığını açıkladı.

YELMENOĞLU: UZATABİLİRİZ

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da, "Bugün Tüpraş'ın Beşiktaş'a geldiği gün diyoruz. Sponsorluklarımızı çok önemsiyoruz. Ekonomik gelişme tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Beşiktaş'ın stat sponsorluğunu da böyle değerlendiriyoruz. Sonrası olur mu bugünden bir şey söylemek doğru değil. Amaçlarımıza ulaştığımızı görürsek tabii ki uzatırız" ifadelerini kullandı.