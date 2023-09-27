Haberler Beşiktaş Kartal Adana semalarında! İşte Şenol Güneş'in ilk 11'i

Kartal Adana semalarında! İşte Şenol Güneş'in ilk 11'i

Beşiktaş, Süper Lig’de erteleme maçında saat 20.00’de Adana Demirspor’a konuk oluyor. Kartal’da Gedson ve Rebic kadroya alınmadı. İşte Şenol Güneş'in Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Kartal Adana semalarında! İşte Şenol Güneş'in ilk 11'i

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş'ın zorlu sınavında 7 oyuncusu yer almayacak. Siyah-beyazlı ekipte omuzundaki ağrı nedeniyle son oynanan Kayserispor maçında görev alamayan Gedson Fernandes Adana'da da riske edilmiyor. Hırvat futbolcu Ante Rebic'in de adalesinde ağrı olduğu için karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı belirtildi. Bu iki isim dışında Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler statü gereği, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Emre, Dorukhan, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Alex, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

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