Harika bir maç olacak

Belçika basını, Club Brugge ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için "harika olacak" değerlendirmesinde bulundu. Footnews'te yer alan haberde, C. Brugge-Beşiktaş mücadelesi için, "Club Brugge, perşembe günü Konferans Ligi'nin ilk maçında Jackson Muleka'nın forma giydiği Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni yılın başından bu yana parıltılı bir futbol sergileyen iki takım arasında perspektif açısından harika bir maç. Jan Breydel Stadyumu'nda büyük bir atmoser olacak" yorumu yapıldı.
Belçika basını, Club Brugge ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için "harika olacak" değerlendirmesinde bulundu. Footnews'te yer alan haberde, C. Brugge-Beşiktaş mücadelesi için, "Club Brugge, perşembe günü Konferans Ligi'nin ilk maçında Jackson Muleka'nın forma giydiği Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni yılın başından bu yana parıltılı bir futbol sergileyen iki takım arasında perspektif açısından harika bir maç. Jan Breydel Stadyumu'nda büyük bir atmoser olacak" yorumu yapıldı.