Haberler Beşiktaş Kartal'ın gözü Faslı yıldızda! Güneş hücuma takviye talep etti

Kartal'ın gözü Faslı yıldızda! Güneş hücuma takviye talep etti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, teknik diretktör Şenol Güneş’in talebiyle hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların, Marsilya'nın Faslı kanat oyuncusu Amine Harit'i listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Kartal'ın gözü Faslı yıldızda! Güneş hücuma takviye talep etti

Son olarak Manchester United'dan Eric Bailly'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferde rotasını hücum hattına takviye yapmak üzere Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların Marsilya'da forma giyen Amine Harit'i listesine aldığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre; Kartal'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

Amine Harit, geçen sezon Marsilya'da 16 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Bu sezon ise şimdiye kadar çıktığı 5 maçta 1 asist kaydetti. Daha önce Schalke ve Nantes'te oynayan Harit'in Marsilya'yla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Harit, 10 numara, sol kanat ve sağ kanatta görev alabiliyor.

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