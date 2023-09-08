Kartal'ın gözü Faslı yıldızda! Güneş hücuma takviye talep etti

Son olarak Manchester United'dan Eric Bailly'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferde rotasını hücum hattına takviye yapmak üzere Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların Marsilya'da forma giyen Amine Harit'i listesine aldığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre; Kartal'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

Amine Harit, geçen sezon Marsilya'da 16 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Bu sezon ise şimdiye kadar çıktığı 5 maçta 1 asist kaydetti. Daha önce Schalke ve Nantes'te oynayan Harit'in Marsilya'yla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Harit, 10 numara, sol kanat ve sağ kanatta görev alabiliyor.