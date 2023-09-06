Haberler Beşiktaş Muleka’ya izin çıkmadı

Muleka’ya izin çıkmadı

Beşiktaş'ta sezon öncesi gönderilmesi düşünülen Muleka, bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Hazırlık kampından itibaren takımın en çalışkan isimlerinden biri olarak göze çarpan Kongolu sol kanat için Katar, Fransa ve Yunanistan'dan teklifler geldi. Siyah-beyazlı yönetim teklifler artınca konuyu Güneş'e taşırdı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının tavrı, Muleka'nın transferinin önüne geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Muleka’ya izin çıkmadı
Beşiktaş'ta sezon öncesi gönderilmesi düşünülen Muleka, bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Hazırlık kampından itibaren takımın en çalışkan isimlerinden biri olarak göze çarpan Kongolu sol kanat için Katar, Fransa ve Yunanistan'dan teklifler geldi. Siyah-beyazlı yönetim teklifler artınca konuyu Güneş'e taşırdı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının tavrı, Muleka'nın transferinin önüne geçti.
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