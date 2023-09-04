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Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Avrupa Konferans Ligi için listesini iletmesine kısa bir süre kala Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah beyazlı yönetim hücum hattına yapılacak takviye çalışmalarını sürdürürken Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'dan haber geldi. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:45
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Beşiktaş'ta hücum hattına takviye için çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Siyah beyazlı taraftarlar özellikle forvet arkası pozisyonuna kaliteli bir transfer istiyordu.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Yönetim de bu doğrultuda listesindeki isimlerle görüşme halindeydi.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Beşiktaşlı kurmayların transferi için en çok uğraş verdiği futbolcu ise Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'ydu.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Hatta İngiliz basını, yıldız ismin kısa süre içinde Premier Lig ekibinden ayrılacağını duyurmuştu.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Beşiktaş'ın yanı sıra Katar Ligi takımlarından Al-Duhail'den de teklif alan Coutinho'nun geleceği netleşti.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Ada basını duyurdu.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

COUTINHO TRANSFERİ RESMİLEŞİYOR!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İngiliz basınından derlediği habere göre 31 yaşındaki Coutinho'nun, Al-Duhail'e transfer olmaya çok yaklaştığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Coutinho'nun Katar'da yaşamak istediği ve bu yüzden Al-Duhail'i tercih ettiği aktarıldı.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Daha önce Coutinho'nun Al-Duhail ile kişisel şartlar üzerinde anlaştığı ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşmaya varılamadığı bildirilmişti.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Son dakika gelişmesine göre, Aston Villa ve Al-Duhail kulüpleri arasında transfer için son detayların konuşulduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Beşiktaş'ta bu gelişmeyle birlikte Coutinho defteri kapanmış oldu.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Bu sezon 2 maçta görev alan Brezilyalı, geçen yıl ise 22 müsabakada forma giymişti.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Coutinho bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Sambacı'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Coutinho kariyerinde Bayern, Barcelona, Inter, Vasco da Gama, Liverpool ve Espanyol gibi takımlarda da ter dökmüştü.

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