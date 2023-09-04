Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Philippe Coutinho...

Beşiktaş'ta hücum hattına takviye için çalışmalar sürüyor.
Siyah beyazlı taraftarlar özellikle forvet arkası pozisyonuna kaliteli bir transfer istiyordu.
Yönetim de bu doğrultuda listesindeki isimlerle görüşme halindeydi.
Beşiktaş'ta hücum hattına takviye için çalışmalar sürüyor.
Siyah beyazlı taraftarlar özellikle forvet arkası pozisyonuna kaliteli bir transfer istiyordu.
Yönetim de bu doğrultuda listesindeki isimlerle görüşme halindeydi.
Beşiktaşlı kurmayların transferi için en çok uğraş verdiği futbolcu ise Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'ydu.
Hatta İngiliz basını, yıldız ismin kısa süre içinde Premier Lig ekibinden ayrılacağını duyurmuştu.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Ada basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
COUTINHO TRANSFERİ RESMİLEŞİYOR!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İngiliz basınından derlediği habere göre 31 yaşındaki Coutinho'nun, Al-Duhail'e transfer olmaya çok yaklaştığı kaydedildi.
Coutinho'nun Katar'da yaşamak istediği ve bu yüzden Al-Duhail'i tercih ettiği aktarıldı.
Daha önce Coutinho'nun Al-Duhail ile kişisel şartlar üzerinde anlaştığı ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşmaya varılamadığı bildirilmişti.
Son dakika gelişmesine göre, Aston Villa ve Al-Duhail kulüpleri arasında transfer için son detayların konuşulduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ta bu gelişmeyle birlikte Coutinho defteri kapanmış oldu.
Bu sezon 2 maçta görev alan Brezilyalı, geçen yıl ise 22 müsabakada forma giymişti.
Coutinho bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Sambacı'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Coutinho kariyerinde Bayern, Barcelona, Inter, Vasco da Gama, Liverpool ve Espanyol gibi takımlarda da ter dökmüştü.