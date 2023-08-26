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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Barcelona'nın stoperine kanca! Kiralama formülü masada

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden siyah beyazlılar stoper rotasyonunu genişletmek istiyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Barcelona'nın savunma oyuncusuna kancayı taktı. Opsiyonlu kiralama formülü masada. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Barcelona'nın stoperine kanca! Kiralama formülü masada

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, savunmaya lider özellikleri olan bir takviye yapmak istiyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda araştırmalara başlayan Beşiktaş'ın, Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Clement Lenglet için titiz bir operasyon yürüttüğü öne sürüldü.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Beşiktaşlı yetkililerin, Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşında ve 1.86 boyundaki Lenglet için görüşmelere başladığı belirtildi. Güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçilen futbolcuyu Siyah-Beyazlılar satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Takvim'de yer alan habere göre, geçen sezonu kiralık olarak İngiliz ekibi Tottenham'da geçiren futbolcunun Barcelona'da düşünülmediği ve kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek istediği öğrenildi.

14 GOL KATKISI SAĞLADI!

Kariyerinde bugüne kadar 354 maça çıkan tecrübeli oyuncu, toplamda 14 gol, 8 asist üretti. Geçen sezon Tottenham'da 35 maçta 1 gol, 2 asist üreten Lenglet, daha önce Sevilla, Nancy ve Chantilly ekiplerinde görev yapmıştı.

2019 yılında 60 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Clement Lenglet, Fransa Milli Takımı'nda 15 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

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