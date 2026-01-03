CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Fayha-Al Kholood maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Al Fayha-Al Kholood maçı izle!

Al Fayha-Al Kholood maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Al Fayha-Al Kholood maçı izle!

Al FayhaAl Kholood maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan sürerken Al Fayha ile Al Kholood karşı karşıya geliyor. Ligde kritik puan mücadelesine sahne olacak karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.Maçı canlı izlemek isteyenler, Al Fayha Al Kholood maçı canlı izle, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgileri, resmi yayıncı tarafından açıklanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 16:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Fayha-Al Kholood maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Al Fayha-Al Kholood maçı izle!

Al-Fayha FC-Al-Kholood maçı canlı izle!

Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Al FayhaAl Kholood karşılaşması, futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Al Fayha Al Kholood maçı canlı izle, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ligde konumlarını güçlendirmek isteyen iki takım, bu önemli mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Al Fayha–Al Kholood canlı yayın kanalı, yayın saati ve izleme detayları FOTOMAÇ.com'da!

AL-FAYHA FC-AL-KHOLOOD MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Fayha FC-Al-Kholood maçı saat 17.55'te başlayacak.

AL-FAYHA FC-AL-KHOLOOD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Fayha FC-Al-Kholood maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

AL FAYHA FC-AL KHOLOOD MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan ihracatta 2025 yılı rekorlarını ve 2026 hedefini açıkladı!
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic cevabı!
Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer ayın oyuncusu seçildi! Berke Özer ayın oyuncusu seçildi! 16:49
Beşiktaş BOA evinde kazandı! Beşiktaş BOA evinde kazandı! 16:45
G.Saray Aydın’da set vermedi G.Saray Aydın’da set vermedi 16:35
Beşiktaş Ankara’da set vermedi Beşiktaş Ankara’da set vermedi 16:30
Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor’da Ömer Faruk Beyaz Esenler Erokspor’da 16:26
F.Bahçe U19’da yeni dönem! F.Bahçe U19’da yeni dönem! 16:12
Daha Eski
Al Fayha-Al Kholood maçı detayları! Al Fayha-Al Kholood maçı detayları! 16:03
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 16:02
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 15:43
Al Fateh-Al Shabab maçı detayları! Al Fateh-Al Shabab maçı detayları! 15:42
Trabzonspor'da G.Saray mesaisi! Trabzonspor'da G.Saray mesaisi! 15:33
Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı 15:29