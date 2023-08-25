Süper Kartal

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşan Beşiktaş, gol düellosu şeklinde geçen maçı 3-2 kazanmayı başardı. Siyahbeyazlılar 40'ıncı dakikada Aboubakar'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla kapandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Dinamo Kiev 47'de Karavaev'le bir gol buldu ancak VAR, pozisyon öncesi ofsaytı tespit etti ve gol geçersiz sayıldı. 60'ıncı dakikada Mykola Shaparenko uzuktan çok sert vurdu ve skoru 1-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra maç hızlandı.

YENİLER SAHAYA GİRDİ, MÜTHİŞ ZAFERİ GETİRDİ

64'te Amir'in köşe atışında Colley kafayla skoru yeniden 2-1 lehimize çevirdi. Fakat bu golden sadece 2 dakika sonra soldan gelen ortaya yükselen Nazar Voloshyn skoru 2-2'ye taşıdı. 78'de Gedson müthiş bir deparla kazandığı topu kaleciye nişanlayarak mutlak bir golü kaçırdı. 75 ve 87'de kalecimiz Mert Günok iki net golü kurtardı. Son sözü ise ikinci yarıda oyuna giren yeni transferlerden Rachica'nın pasında gelişine vuran ve topu ağlara gönderen Zaynitdinov söyledi. Kartal bu galibiyetle 31 Ağustos'taki rövanş öncesi büyük bir moral ve avantajla İstanbul'a döndü.