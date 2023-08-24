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DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - S SPORT PLUS 📺 | Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Ukrayna devi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Romanya'da maçı kazanmak ve İstanbul'daki maçta turu atlamak istiyor. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesi 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 19:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 19:30
DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - S SPORT PLUS 📺 | Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

D. KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev Beşiktaş arasında oynanacak rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

10 KEZ KARŞILAŞTILAR

Kiev ile Beşiktaş, 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.

DARREN ENGLAND DÜDÜK ÇALACAK

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de John Brooks olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Avusturya'dan Jarred Gavan Gillett, AVAR'da da yine İngiltere'den Neil Davies oturacak.

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