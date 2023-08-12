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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Sazonov sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş transfer gündemine sürpriz bir ismi aldı. Rus basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü stoper Saba Sazonov’la yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Sazonov sürprizi!
Transfer döneminde savunmaya yeni bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın son gözdesi ortaya çıktı. Rus basınından Sport 24'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Dinamo Moskova forması giyen Saba Sazonov ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazır olduğu aktarıldı. Gürcü savunma oyuncusunun ise kariyerine 5 büyük ligde devam etmek istediği aktarıldı. 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Sazonov'un 5 büyük ligden gelen transfer teklifleri değerlendirdiği öne sürüldü. Bu arada Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş; Eric Bailly ile prensipte anlaştı. Oyuncunun M. United ile görüşmelerinin sürdüğü ifade edilirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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