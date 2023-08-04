Şen ola Beşiktaş

Beşiktaş, Avrupa'da yoluna hata yapmadan devam ediyor... Siyahbeyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yla karşılaştı. İlk maçta İstanbul'da aldığı 3-1'lik galibiyetin avantajıyla mücadeleye çıkan Şenol Güneş'in öğrencileri, Arnavutluk'tan turla dönmesini bildi. Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakika geç başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretmeyi başaramadı.

İLK MAÇ 10 AĞUSTOS'TA

Siyah - beyazlılar aradığı golü yeni transferi Daniel Amartey'le buldu. 56. dakikadaki köşe vuruşunda topa uçarak kafa vuran Ganalı oyuncu turun fitilini ateşledi. 66'da Masuaku'nun kırmızı kartla oyun dışında kaldığı maçın fişini ise 75'te Aboubakar çekti. Arnavutluk'tan zaferle dönen siyah-beyazlıların rakibi Neftçi Bakü oldu. Beşiktaş, Azerbaycan ekibiyle ilk maça 10 Ağustos'ta evinde çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

MEŞALELER DÜDÜĞE ENGEL OLDU

Tirana ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadele çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Başlama düdüğünden hemen önce siyah-beyazlı taraftarlar sahaya meşale attı. Ardından iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. İngiliz hakem Stuart Attwell, bu gelişmelerin ardından soyunma odasına gitti. Yardımcılarıyla toplantı yapan Attwell, yaklaşık 15 dakika sonra sahaya gelerek mücadelenin başlama düdüğünü çaldı.

AMARTEY GOLLE SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, Tirana karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Leicester City'den gelen Ganalı savunmacı, ikinci yarının başında Necip'in yerine oyuna dahil oldu. Stoperde görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, 56. dakikada sahneye çıktı. Kullanılan kornerde Salih'in aşırttığı topu kafasıyla ağlara yollayarak siftah yaptı. Öte yandan bir diğer yeni transfer Jean Onana da 81. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna girdi.

ABOU'DAN MÜTHİŞ FÜZE

Beşiktaş'ın süper golcüsü Aboubakar, Tirana karşısında sahne aldı. 75. dakikada ceza alanında harika vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi. Bu sezon ilk golünü atan Kamerunlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla Avrupa'da 7 gole ulaştı. Aktif oyuncular arasında Abou'nun önünde 11 golle Cenk yer alıyor.

MASUAKU DİREKT KIZARDI

Maçın 66. dakikasında Beşiktaş'ta Masuaku kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin dizine müdahale eden 29 yaşındaki oyuncu, Attwell tarafından direkt kırmızıyla cezalandırıldı. Fazla itiraz etmeden soyunma odasına giden Masuaku, gelecek turda takımını yalnız bırakacak.