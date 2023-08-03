Tirana 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda rövanş karşılaşmasında KF Tirana'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Amartey ve 75'inci dakikada Aboubakar kaydetti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü turuna yükseldi ve Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti.

10'uncu dakikada Masuaku'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Aboubakar kafayla dokundu fakat topu kaleci Selmani kontrol etti.

39'uncu dakikada Beşiktaş etkili geldi. Gedson'un ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda savunmaya da çarpan top kornere gitti.

45+5'inci dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda kaleci Lika topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

52'nci dakikada sol kanatta Masuaku'nun pasıyla hareketlenen Salih Uçan'ın ceza sahası içerisine açtığı ortaya Muleka bekletmeden vurdu. Muleka'nın vuruşunda top direğin yanından dışarıya gitti.

57'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Salih Uçan kafayla topu arka direğe çevirdi. Arka direkte müsait olan Amartey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

65'inci dakikada Beşiktaş'ta Masuaku kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Masuaku'nun Kaina'ya ikili mücadelede yaptığı faul sonrası maçın hakemi Stuart Attwell direkt kırmızı kartına başvurdu.

75'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde savunmanın uzaklaştıramadığı top Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile bitti.

AMARTEY'İN SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA İLK RESMİ MAÇINDA İLK GOLÜ

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına Avrupa arenasında çıktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında KF Tirana ile oynanan maçta 46'ncı dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olan 28 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu, 57'nci dakikada kaydettiği golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

RAKİP AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ NEFTÇİ BAKÜ

Beşiktaş, 3-1'in kazandığı ilk maçın rövanşında KF Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

DEMİR EGE TIKNAZ'IN İLK MAÇI

Beşiktaş'ın KF Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek turladığı karşılaşmada genç oyuncu Demir Ege Tıknaz ilk defa siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 89'uncu dakikada Hadziahmetovic'in yerine oyuna aldığı 18 yaşındaki orta saha, Beşiktaş formasıyla ilk resmi karşılaşmasına KF Tirana maçı ile çıktı.