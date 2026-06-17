Fenerbahçe o yıldızı elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Fotomaç'ın haberine göre; O takım Inter. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ake için, İtalyan ekibi ilk resmi teması kurdu.

Bu gelişmenin transfer kulislerine bomba gibi düşmesi üzerine, Fenerbahçe cephesi de operasyonu kaybetmemek adına hemen harekete geçti.