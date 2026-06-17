Fenerbahçe o yıldızı elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı
Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de Manchester City forması giyen Nathan Ake. Ancak oyuncuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesi sarı lacivertlilerin canını sıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 15:15
Fotomaç'ın haberine göre; O takım Inter. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ake için, İtalyan ekibi ilk resmi teması kurdu.
Bu gelişmenin transfer kulislerine bomba gibi düşmesi üzerine, Fenerbahçe cephesi de operasyonu kaybetmemek adına hemen harekete geçti.
Sarı-lacivertli yöneticiler, Inter'in araya girmesiyle birlikte vakit kaybetmeden Manchester City ile acil bir görüşme daha gerçekleştirdi.
Yapılan bu kritik toplantıda, İngiliz kulübüne Ake transferi için masadaki şartların güncellenebileceği mesajı iletildi.
Fenerbahçe idari yönetiminin, transfer yarışında geri düşmemek adına önümüzdeki birkaç gün içinde resmi ve yazılı teklifini City masasına ileteceği öğrenildi.
Dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmakta son derece kararlı olan sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle de pazarlıkları sıklaştırdı.
İngiliz ekibi kapıyı 11 milyon Euro bonservis bedelinden açarken, Fenerbahçe bu rakamı bonuslar ve uzun vadeli ödeme planlarıyla esnetmeyi hedefliyor.
Nathan Ake, Manchester City formasıyla geçirdiği 6 sezonda 4 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak kalitesini kanıtladı.
Hem sol bek hem de stoper pozisyonlarında üst düzey performans sergileyebilen Hollandalı yıldız, tam da aranılan savunma lideri profiline uyuyor.
İki kulübün de ısrarcı tavrı nedeniyle futbolcunun vereceği son kararın, bu transfer savaşının kazananını belirlemede en büyük etken olacağı konuşuluyor.
Kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Inter'in yaptığı tüm baskılara rağmen masadan kalkmayarak transferi bitirmek için tüm mali şartlarını sonuna kadar zorluyor.
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