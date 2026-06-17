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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe o yıldızı elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Fenerbahçe o yıldızı elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de Manchester City forması giyen Nathan Ake. Ancak oyuncuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesi sarı lacivertlilerin canını sıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 15:15
Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan o futbolcu için Nathan Ake için Avrupa transfer piyasası adeta alev aldı.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Sarı-lacivertli yönetimin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Hollandalı stopere, dünya devi resmen talip oldu.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Bu beklenmedik hamle, transfer dünyasında taşları yerinden oynatarak tüm gözlerin Manchester City kulübüne çevrilmesine neden oldu.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Fotomaç'ın haberine göre; O takım Inter. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ake için, İtalyan ekibi ilk resmi teması kurdu.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Bu gelişmenin transfer kulislerine bomba gibi düşmesi üzerine, Fenerbahçe cephesi de operasyonu kaybetmemek adına hemen harekete geçti.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Sarı-lacivertli yöneticiler, Inter'in araya girmesiyle birlikte vakit kaybetmeden Manchester City ile acil bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Yapılan bu kritik toplantıda, İngiliz kulübüne Ake transferi için masadaki şartların güncellenebileceği mesajı iletildi.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Fenerbahçe idari yönetiminin, transfer yarışında geri düşmemek adına önümüzdeki birkaç gün içinde resmi ve yazılı teklifini City masasına ileteceği öğrenildi.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmakta son derece kararlı olan sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle de pazarlıkları sıklaştırdı.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

İngiliz ekibi kapıyı 11 milyon Euro bonservis bedelinden açarken, Fenerbahçe bu rakamı bonuslar ve uzun vadeli ödeme planlarıyla esnetmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Nathan Ake, Manchester City formasıyla geçirdiği 6 sezonda 4 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak kalitesini kanıtladı.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Hem sol bek hem de stoper pozisyonlarında üst düzey performans sergileyebilen Hollandalı yıldız, tam da aranılan savunma lideri profiline uyuyor.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

İki kulübün de ısrarcı tavrı nedeniyle futbolcunun vereceği son kararın, bu transfer savaşının kazananını belirlemede en büyük etken olacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe transferi elinden mi kaçırıyor? Resmi görüşmeler başladı

Kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Inter'in yaptığı tüm baskılara rağmen masadan kalkmayarak transferi bitirmek için tüm mali şartlarını sonuna kadar zorluyor.

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