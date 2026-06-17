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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile eşleşti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile eşleşti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 14:16
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile eşleşti

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı lig 3.'sü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından siyah-beyazlıların rakibi Midtjylland oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Beşiktaş, Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

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