Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile eşleşti

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı lig 3.'sü Trabzonspor'un kazanması nedeniyle 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından siyah-beyazlıların rakibi Midtjylland oldu.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Beşiktaş, Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.