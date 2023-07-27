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Beşiktaş 3-1 Tirana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan siyah-beyazlılar rövanş öncesi avantajı yakaladı. Kara-Kartal'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Tirana'nın golü 83. dakikada Kaina'dan geldi. İşte Beşiktaş - Tirana maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 23:21
Beşiktaş 3-1 Tirana (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni sezonun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 mağlup etti.

Onur Bulut ve Jackson Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamadı. Karşılaşmadaki son golü ise Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti. Genç oyuncu, 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve mücadele 3-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Bu gol aynı zamanda Semih'in profesyonel kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ 300. GOLÜNÜ ONUR BULUT ATTI

Rachid Ghezzal'in yokluğunda mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut, hem sezonun hem de siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Tirana'ya attı.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Onur Bulut, 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek siyah-beyazlı takımdaki ilk gol sevincini yaşadı.

Onur Bulut ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300'üncü golüne imza atan futbolcu oldu.

MULEKA KAMP PERFORMANSINI DOLMABAHÇE'YE TAŞIDI

Siyah-beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle sık sık eleştirilen Jackson Muleka, hazırlık maçlarındaki başarılı oyununu İstanbul'a da taşıdı.

Maçın 41. dakikasında Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydeden Muleka, Almanya kampında oynanan 2 hazırlık maçında 3 gol kaydetmişti.

Augsburg ile oynanan ve 1-1 sona eren ilk hazırlık maçında takımının tek golünü kaydeden Muleka, Macaristan takımı Mezökövesd ile oynanan ikinci karşılaşmada da 2 gol atmayı başarmıştı.

ONANA VE DEMİR EGE İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine Tirana karşısında başladı.

Mücadelenin 62. dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Onana, Beşiktaş taraftarlarıyla ilk kez buluşurken orta sahada görev yaptı.

Öte yandan 90+1. dakikada Muleka'nın yerine oyuna dahil olan altyapı oyuncusu Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla ilk profesyonel maçına çıktı.

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