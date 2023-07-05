TRANSFER HABERİ: Weghorst hamlesi! Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrilirken, gündeme gelen isimlerden biri de siyah-beyazlıların eski forveti Weghorst oldu. 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Afrika Kupası maçları oynanacak... bu tarihler Süper Lig için en kritik tarihler. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de önceki gün düzenlediği basın toplantısına bu konuya dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam bu yüzden Aboubakar'a iyi bir alternatif istiyor. Wout Weghorst da yönetim tarafından önüne konulan isim. Ancak Hollandalı için acele yok. Hem kulübü Burnley'nin hem de Wout Weghorst'un Beşiktaş'ın istediği rakamlara gelmesi bekleniyor.