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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Ümit Öztürk müsabakada hakem olarak görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 18:54 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 19:09
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı devam ediyor. 38. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Omar, Umut, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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