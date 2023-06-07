BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı devam ediyor. 38. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Omar, Umut, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.