Çebi açılışta

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni lokalinin açılış töreninde Adanalı Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Daha önce de depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere düzenlediği yardım gecesine katılan Çebi, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni lokalinin açılış töreninde Adanalı Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Daha önce de depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere düzenlediği yardım gecesine katılan Çebi, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.