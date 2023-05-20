Ghezzal Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal bu sezon satkatlık sorunları nedeniyle verimli olamadı. Siyah-beyazlı forma ile 11 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş'la sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Cezayirli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Ghezzal'a Körfez ekiplerinin talip olduğu öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre; İsmi açıklanmayan birkaç takımın Cezayirli yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin de hem yaşadığı sakatlıklar hem de yüksek maaşı nedeniyle Rachid Ghezzal'la yolları ayırmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın sezon sonu Rachid Ghezzal için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de Cezayirli yıldız için daha önce "Ghezzal için kayıp bir sezon oldu" ifadelerini kullanmıştı.