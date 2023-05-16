Mina kıymete bindi

Siyah-beyazlıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği stoper adayları arasında ilk sırada yer alan Yerry Mina için İngiltere'den gelen açıklamalar keyifleri kaçırdı. Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncunun menajeriyle temasa geçerek, randevu aldığı haberleri üzerine; yıldız stoperin bonservisini elinde bulunduran Everton'ın patronu Sean Dyche çarpıcı bir açıklamada bulundu. Dyche, "Mina'nın hayranım. Özellikle Brighton'ı deplasmanda 5-1 yendiğimiz maçta ondan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Bizim için çok önemli olan bu galibiyette onun payı inanılmaz fazla" diyerek oyuncusunu bırakmak istemediğini diye getirdi. Yıllık maaşı 6.7 milyon sterlin olan 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper için İngiliz kulübünün cazip bir teklifte bulunması durumunda, siyah-beyazlılar için Mina'nın transferinin zora gireceği ifade edildi.

UZUN BOYLU VE HIZLI

1.95'lik boyu ve süratiyle dikkat çeken Kolombiyalı stoper Yerry Mina, bugüne kadar 281 resmi karşılaşmada görev aldı. 30 gol atan, 6 da asist yapmayı başaran başarılı savunmacı; kariyeri boyunca da sadece 2 kez kırmızı kart gördü. Mina, ayak bileği sakatlığı nedeniyle bu sezon 14 resmi maçta görev yapamadı.