Haberler Beşiktaş Mina kıymete bindi

Mina kıymete bindi

Beşiktaş’ın transfer listesine giren ve menajerinden randevu alınan Kolombiyalı stoper için Everton Başkanı “Onun futboluna hayranım” diyerek sözleşme uzatmak için yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Mina kıymete bindi

Siyah-beyazlıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği stoper adayları arasında ilk sırada yer alan Yerry Mina için İngiltere'den gelen açıklamalar keyifleri kaçırdı. Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncunun menajeriyle temasa geçerek, randevu aldığı haberleri üzerine; yıldız stoperin bonservisini elinde bulunduran Everton'ın patronu Sean Dyche çarpıcı bir açıklamada bulundu. Dyche, "Mina'nın hayranım. Özellikle Brighton'ı deplasmanda 5-1 yendiğimiz maçta ondan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Bizim için çok önemli olan bu galibiyette onun payı inanılmaz fazla" diyerek oyuncusunu bırakmak istemediğini diye getirdi. Yıllık maaşı 6.7 milyon sterlin olan 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper için İngiliz kulübünün cazip bir teklifte bulunması durumunda, siyah-beyazlılar için Mina'nın transferinin zora gireceği ifade edildi.

UZUN BOYLU VE HIZLI
1.95'lik boyu ve süratiyle dikkat çeken Kolombiyalı stoper Yerry Mina, bugüne kadar 281 resmi karşılaşmada görev aldı. 30 gol atan, 6 da asist yapmayı başaran başarılı savunmacı; kariyeri boyunca da sadece 2 kez kırmızı kart gördü. Mina, ayak bileği sakatlığı nedeniyle bu sezon 14 resmi maçta görev yapamadı.

DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa devi Galatasaray'ın yıldızına göz koydu! Eski Fenerbahçelinin yerine o isim...
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı F.Bahçe'ye
Gedson kapışması! Lazio'dan sonra bir talip daha
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52