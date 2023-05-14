Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi ön libero adaylarına Batista Mendy’yi de ekledi. Siyah-beyazlı scout ekibi, bir süredir izlediği 1.91 boyundaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sundu. Fransız yıldız, stoper mevkisinde de görev yapabiliyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

Teknik direktör Şenol Güneş'in, ön libero ve stoper mevkiine öncelik verilmesini istemesinin ardından, yönetim de rotasını bu bölgelere çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

Beşiktaş scout ekibinden son dakikada yeni bir isim daha Güneş'in önüne sunuldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

Angers'de forma giyen 23 yaşındaki Batista Mendy, her iki bölgede de görev yapabilmesi nedeniyle transfer listesinin üst sıralarında kendisine yer buldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.91 boyundaki Fransız kule için tecrübeli teknik adam "Yerinde izleyelim" talimatını verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

Mendy, bu sezon Angers formasıyla lig ve Fransa Kupası'nda 34 karşılaşmada 2787 dakika süre aldı.

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