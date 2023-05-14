TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi

Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, ön libero ve stoper mevkiine öncelik verilmesini istemesinin ardından, yönetim de rotasını bu bölgelere çevirdi.
Beşiktaş scout ekibinden son dakikada yeni bir isim daha Güneş'in önüne sunuldu.
Angers'de forma giyen 23 yaşındaki Batista Mendy, her iki bölgede de görev yapabilmesi nedeniyle transfer listesinin üst sıralarında kendisine yer buldu.
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.91 boyundaki Fransız kule için tecrübeli teknik adam "Yerinde izleyelim" talimatını verdi.
Mendy, bu sezon Angers formasıyla lig ve Fransa Kupası'nda 34 karşılaşmada 2787 dakika süre aldı.