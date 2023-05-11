Aslan’ı devirdi finale yükseldi

Beşiktaş Artaş U-16 Takımı, Gelişim Ligi Play-Off yarı finalinde G.Saray'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Siyah-beyazlılar Ahmet Sami Bircan'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Artaş U-16 Takımı, U-16 Gelişim Ligi final maçında yarın arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş Artaş U-16 Takımı, Gelişim Ligi Play-Off yarı finalinde G.Saray'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Siyah-beyazlılar Ahmet Sami Bircan'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Artaş U-16 Takımı, U-16 Gelişim Ligi final maçında yarın arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.