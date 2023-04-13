BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken ismi Nathan Redmond, sezon sonuna dek en önemli konulardan biri olmayı sürdürecek.
Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken ismi Nathan Redmond, sezon sonuna dek en önemli konulardan biri olmayı sürdürecek.
Sabah'ta yer alan habere göre İngiliz futbolcuyu yazın Premier Lig ekibi Southampton'dan ayrıldıktan sonra 1 yıllığına kadrosuna katan siyah-beyazlılar, gelecek sezon da oyuncuyla yola devam etmeyi planlıyor. Şenol Güneş'in yönetime, Redmond'un takımda tutulması gerektiği yönünde rapor verdiği öğrenildi.
AKLININ ÇELİNMESİ ENGELLENECEK
Son üç maçta da takımına skor katkısı sağlayan, Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 3 asistle tarihe geçen Redmond'un Beşiktaş'ta kalmak istemesiyle ilgili müjdeyi ise Başkan Ahmet Nur Çebi verdi. Siyah-beyazlı yönetim, sezon sona ermeden 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalayarak aklının çelinmesini önlemeyi hedefliyor.