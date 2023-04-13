Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi yaşanıyor. Yönetim İngiliz oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmayı hedeflerken, teklif edilecek ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken ismi Nathan Redmond, sezon sonuna dek en önemli konulardan biri olmayı sürdürecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Sabah'ta yer alan habere göre İngiliz futbolcuyu yazın Premier Lig ekibi Southampton'dan ayrıldıktan sonra 1 yıllığına kadrosuna katan siyah-beyazlılar, gelecek sezon da oyuncuyla yola devam etmeyi planlıyor. Şenol Güneş'in yönetime, Redmond'un takımda tutulması gerektiği yönünde rapor verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

AKLININ ÇELİNMESİ ENGELLENECEK

Son üç maçta da takımına skor katkısı sağlayan, Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 3 asistle tarihe geçen Redmond'un Beşiktaş'ta kalmak istemesiyle ilgili müjdeyi ise Başkan Ahmet Nur Çebi verdi. Siyah-beyazlı yönetim, sezon sona ermeden 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalayarak aklının çelinmesini önlemeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

İNGİLTERE'DEN ÜÇ KULÜP PEŞİNDE
Redmond'a Beşiktaş'ın yeni kontrat teklifi 2+1 yıl olacak ve bu sezon kazandığı 1.5 milyon Euro önerilecek ancak bu rakam yıllık gelirinin azalması anlamına geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Eski kulübüyle yaptığı anlaşma gereği 700 bin Euro da Southampton'dan alan ve yıllık 2.2 milyon Euro ücreti bulunan tecrübeli futbolcunun talebi yine bu rakam olacak. Bu arada İngiliz kulüpleri Bournemouth, Brentford ve Burnley, deneyimli isimle yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

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