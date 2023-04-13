BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Nathan Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Eski kulübüyle yaptığı anlaşma gereği 700 bin Euro da Southampton'dan alan ve yıllık 2.2 milyon Euro ücreti bulunan tecrübeli futbolcunun talebi yine bu rakam olacak. Bu arada İngiliz kulüpleri Bournemouth, Brentford ve Burnley, deneyimli isimle yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.