10 milyon TL bağışlıyoruz

Başkan Çebi, "Bekir diye bir kardeşimizin kumbarasında 500 lira var. Bu 500 lira kampanyanın başlangıcı olacak. Bekir'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çocuğun bu duygularla yaşadığı ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Beşiktaş camiasını Bekir gibi olmaya davet ediyorum. Biz de yönetim kurulu olarak 10 milyon lira veriyoruz İş adamlarımızın okullara isimlerini verebiliriz" diye konuştu.

BIRAKMAM SENİ TÜRKİYEM

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Artık çocuklarımızın yanında olduğumuz hissettirmek için 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyasını başlatıyoruz. Hesabımız bugün açıldı. 50 liralık bağışları 'Bırakmam' yazarak 1903'e gönderebilirsiniz. Sadece Beşiktaş taraftarları değil, bütün takımlara gönül verenleri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Umarım devamını muhteşem şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.