Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta ve BJK maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta ve BJK maçı hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 22. hafta müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve Ali Şansalan müsabakada düdük çalacak. Beşiktaş'ta 2 isim maçta süre alamayacak. Cezası biten Rosier ise görev verilmesi halinde maçta oynayabilecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 15:50
BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta ve BJK maçı hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlı takım, rakibiyle karşı karşıya geldiği 13 maçın 9'undan galip ayırılırken 2 karşılaşmayı ise Fatih Karagümrük kazanmıştı. Peki Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Gedson, Redmond, Dele, Cenk, Aboubakar.

6 GALİBİYET ŞAMPİYONLUK GETİRMİŞTİ

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı. Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

SİYAH BEYAZLILAR İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.

Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.

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