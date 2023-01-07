İngilizler duyurdu! Manchester United Weghorst için anlaşma sağladı

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçerken, ikinci gol Weghorst'tan gelmişti. Hollandalı yıldızın gol sevincinde yaptıkları 'ayrılıyor' iddialarını gündeme getirmişti.
İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, Weghorst'un kiralanması konusunda Burnley ile anlaşmaya vardı.
Wout Weghorst says goodbye to Besiktas fans today as part of his goal celebration vs. Kasimpasa.— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 7, 2023
The Dutch striker is reportedly set to join Man Utd on loan ➡️ pic.twitter.com/dFx5TL31OU