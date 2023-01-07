Haberler Beşiktaş İngilizler duyurdu! Manchester United Weghorst için anlaşma sağladı

İngilizler duyurdu! Manchester United Weghorst için anlaşma sağladı

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında golünü attıktan sonra taraftarlara el sallayan Weghorst için 'Ayrılıyor mu?' sorusu gündeme gelmişti. İngiliz basını Hollandalı golcü için flaş bir haber yayınladı. Buna göre Manchester United Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katmak için Burnley ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 21:48
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İngilizler duyurdu! Manchester United Weghorst için anlaşma sağladı

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçerken, ikinci gol Weghorst'tan gelmişti. Hollandalı yıldızın gol sevincinde yaptıkları 'ayrılıyor' iddialarını gündeme getirmişti.

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, Weghorst'un kiralanması konusunda Burnley ile anlaşmaya vardı.

Gol sevinci kafa karıştırdı! Ayrılıyor mu? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarından şoke eden protesto! Transferi bitme aşamasına gelmişti... 'Onu istemiyoruz'
Son dakika: Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü! Yaralılar var
Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti!
Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması!
Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı"
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Ocak)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? (7 Ocak)
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması! Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması! 21:40
İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı 21:29
Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı" Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı" 21:20
F.Bahçe Beko Darüşşafaka'yı devirdi! F.Bahçe Beko Darüşşafaka'yı devirdi! 21:13
Real'den kritik kayıp! Real'den kritik kayıp! 21:12
Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu 21:04
Daha Eski
Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti! Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti! 21:03
Gol sevinci kafa karıştırdı! Ayrılıyor mu? Gol sevinci kafa karıştırdı! Ayrılıyor mu? 20:51
Erman Toroğlu: Kalecilerin yerini değiştirsek... Erman Toroğlu: Kalecilerin yerini değiştirsek... 20:04
Real Madrid tarihinde bir ilk! Real Madrid tarihinde bir ilk! 19:50
Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır 19:44
Cenk Tosun Larin'i yakaladı! Cenk Tosun Larin'i yakaladı! 19:37