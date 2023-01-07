İngilizler duyurdu! Manchester United Weghorst için anlaşma sağladı

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçerken, ikinci gol Weghorst'tan gelmişti. Hollandalı yıldızın gol sevincinde yaptıkları 'ayrılıyor' iddialarını gündeme getirmişti.

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, Weghorst'un kiralanması konusunda Burnley ile anlaşmaya vardı.