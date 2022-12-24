BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadroda revizyon! 4 oyuncu değişiyor

Beşiktaş'ta gözler Gaziantep maçına çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu karşılaşmada 4 oyuncuyu değiştirecek. Şanlıurfaspor ile oynanan kupa maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş, 4 oyuncunun performansı yetersiz buldu. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerine 1 numarada yine Mert Günok görev yapacak. Kupada 29. dakikada kenara alınan Dele Alli de kulübeye çekilecek bir diğer oyuncu. Necip ve Emrecan Uzunhan'ın performansı da Beşiktaş'ta tartışma konusu oldu. Necip'in stoperdeki performansı yetersiz kalınca ikinci yarı ön liberoya geçti. Genç savunmacı Emrecan ise Romain Saiss'in yokluğunda ilk şansını iyi kullanamadı. Gaziantep maçında bu nedenle kulübeye çekilmesi ve sol stoperde Tayyip Talha'nın sağda ise Welinton'un oynaması bekleniyor.