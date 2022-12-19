TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Nampalys Mendy işi ciddileşiyor!

Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Ocak ayı transfer planlamasını Şenol Güneş'in raporuna göre yapan siyah beyazlı yönetim rotasyonlu kadro kurmak istiyor.
Siyah beyazlı kulüpte stoper takviyesi öncelikli...
Kanat oyuncuları da takip ediliyor...
Ancak orta saha bölgesi için de çalışmalar sürüyor.
Öncelikli hedef olmasa da bu bölgeyi güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar bir süre önce transfer listesine Senegalli Nampalys Mendy'yi eklemişti.
30 yaşındaki futbolcuyu takip eden hatta Dünya Kupası'ndaki performansını izleyen Beşiktaş teknik heyeti oyuncu için 'olur' raporu verdi.
Atiba'nın sezon sonu futbolu bırakacak olması, Josef'in bu sezon istenen seviyeye çıkamaması nedeniyle transfer yapılmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş, 1.67 boyundaki Nampalys Mendy için yönetime rapor verdi.
SEZON SONU BEDAVA
Oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah beyazlılar da kulübü Leicester City'de yapılacak teklif için çalışmalara başladı.
Diğer yandan da oyuncunun menajerlik şirketi ile temasa geçildi.
Beşiktaş transfer komitesi önce Nampalys Mendy ile anlaşıp ardından İngiliz ekibine teklifte bulunacak.
Hatta gelen haberlere göre Mendy'nin temsilcileri ile ilk görüşmenin bu hafta için yapılacağı belirtildi.
Beşiktaş, oyuncuyla el sıkışırsa uygun bir rakama Leicester'ı ikna etmeye çalışacak, aksi takdirde takıma sezonu sonu bonservissiz katılması beklenecek.
2 KEZ ŞAMPiYON OLDU!
Futbolculuk kariyerinde bir kez Afrika Şampiyonluğu ve 1 kez Leicester City ile FA CUP'ı kazanma mutluluğı yaşadı.
Nampalys Mendy, ana mevkisi ön libero olmasına rağmen merkez orta saha olarak da görev alabiliyor.