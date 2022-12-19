Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Nampalys Mendy işi ciddileşiyor!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Nampalys Mendy işi ciddileşiyor!

Son dakika spor haberi: 30 yaşındaki Nampalys Mendy, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten geçer not aldı. Yönetim bu hafta oyuncunun temsilcileriyle transfer için masaya oturacak. Anlaşma sağlanırsa İngiltere Premier Lig ekibi Leicester'ın kapısı çalınacak. İşte detaylar... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Kanat oyuncuları da takip ediliyor...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Ancak orta saha bölgesi için de çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Öncelikli hedef olmasa da bu bölgeyi güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar bir süre önce transfer listesine Senegalli Nampalys Mendy'yi eklemişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

30 yaşındaki futbolcuyu takip eden hatta Dünya Kupası'ndaki performansını izleyen Beşiktaş teknik heyeti oyuncu için 'olur' raporu verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Atiba'nın sezon sonu futbolu bırakacak olması, Josef'in bu sezon istenen seviyeye çıkamaması nedeniyle transfer yapılmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş, 1.67 boyundaki Nampalys Mendy için yönetime rapor verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

SEZON SONU BEDAVA
Oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah beyazlılar da kulübü Leicester City'de yapılacak teklif için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Diğer yandan da oyuncunun menajerlik şirketi ile temasa geçildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Beşiktaş transfer komitesi önce Nampalys Mendy ile anlaşıp ardından İngiliz ekibine teklifte bulunacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Hatta gelen haberlere göre Mendy'nin temsilcileri ile ilk görüşmenin bu hafta için yapılacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Beşiktaş, oyuncuyla el sıkışırsa uygun bir rakama Leicester'ı ikna etmeye çalışacak, aksi takdirde takıma sezonu sonu bonservissiz katılması beklenecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

2 KEZ ŞAMPiYON OLDU!
Futbolculuk kariyerinde bir kez Afrika Şampiyonluğu ve 1 kez Leicester City ile FA CUP'ı kazanma mutluluğı yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mendy işi ciddileşiyor!

Nampalys Mendy, ana mevkisi ön libero olmasına rağmen merkez orta saha olarak da görev alabiliyor.

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