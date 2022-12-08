BEŞİKTAŞ CHARLEROI MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Charleroi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ise Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Welinton, Tayyip, Emrecan, Tayfur, Necip, Gedson, Masuaku, Redmond, Delle, Muleka

Charleroi: Pierre Patron, Bessile, Andreou, Wasinski, Morioka, Tchatchoua, Descotte, Heymans, Marcq, Mbenza, Benbouali

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Charleroi maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.