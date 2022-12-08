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BEŞİKTAŞ CHARLEROI MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen aradan Süper Lig devleri hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Beşiktaş, hazırlık mücadelesinde Belçika ekibi Charleroi ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maç öncesi karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyorlar. Son olarak ise Beşiktaş'ın, Charleroi karşısında ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 18:09 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 19:00
BEŞİKTAŞ CHARLEROI MAÇI CANLI İZLE 📺 | BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Charleroi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Charleroi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ise Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Welinton, Tayyip, Emrecan, Tayfur, Necip, Gedson, Masuaku, Redmond, Delle, Muleka

Charleroi: Pierre Patron, Bessile, Andreou, Wasinski, Morioka, Tchatchoua, Descotte, Heymans, Marcq, Mbenza, Benbouali

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Charleroi maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

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