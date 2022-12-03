Ahmet Nur Çebi'ye Tevfik Yamantürk'ten olay sözler! "Akrabalık dahi yapmak istemeyiz"

Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetim değiştiriyor muyuz. Biz yapsak, çalışanlar izin vermez. Kendi işyerimizde yapmadığımızı bize emanet edilen yerde nasıl yapıyoruz? Ahmet Nur Çebi Bey'e ben kendisini anladığımı söyledim. Bu çatı altında olmasak eminim ki ne o benimle, ne de ben onunla arkadaşlık, komşuluk yapmak istemeyiz. Hatta akrabalık dahi yapmak istemeyiz.