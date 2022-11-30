Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Montero için sürpriz bir teklif geldi. İspanyol kulübü Elche, Siyah beyazlıların gözden çıkardığı Montero'ya karşılık Kartal'a 33 yaşındaki Arjantinli yıldızını önerdi. Son kararı Şenol Güneş verecek. (BJK TRANSFER HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

Ayrıca sezonluk maaşının yüzde 10'unu ödemeyi önerdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

Beşiktaş bu teklifi geri çevirirken, Elche'nin ikinci teklifi ise takımda forma bulamayan Javier Pastore oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

La Liga ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki Arjantinli 10 numara ile Montero'yu takas etmek istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

Siyah-beyazlıların 10 numaraya ihtiyacı olsa da takasa sıcak bakması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

Javier Pastore bu sezon Elche formasıyla sadece 1 karşılaşmada görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

Kariyerine Talleres Cordoba kulübünde başlayan yıldız oyuncu, Talleres Remedios, Huracan, Palermo, Paris Saint-Germain, Roma ve Elche takımlarında forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

Arjantin Milli Takım formasıyla 28 karşılaşmada görev alan Pastore, 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

33 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Elche Montero ile Javier Pastore'yi takaslamak istiyor!

Palermo ile yıldızı parlayan süper yıldız PSG'ye 43 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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