Weghorst son anda korkuttu!

Sezonun flaş ismi Wouth Weghorst, önceki antrenmanda kolunun üzerine düşerek sakatlık yaşamıştı. Kırık tespit edilmeyen fakat dün ağrı hisseden Hollandalı golcü son antrenmanda kendini denedi. Kadroya alınan Weghorst'un bir değişim olmazsa ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibe çabuk alışan 30 yaşındaki oyuncu, 12 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.
Sezonun flaş ismi Wouth Weghorst, önceki antrenmanda kolunun üzerine düşerek sakatlık yaşamıştı. Kırık tespit edilmeyen fakat dün ağrı hisseden Hollandalı golcü son antrenmanda kendini denedi. Kadroya alınan Weghorst'un bir değişim olmazsa ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibe çabuk alışan 30 yaşındaki oyuncu, 12 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.