3.5 yıl sonra Dolmabahçe’de

24 Mayıs 2019'da Vodafone Park Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş'a veda eden Şenol Güneş, 3.5 yıllık aradan sonra yine Vodafone Park'da oynanacak bir maçla siyah beyazlı taraftarlarla buluşacak. 2015-2019 arasında 4 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Güneş 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkma, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gibi başarıları yaşadı.



10 AYLIK GECİKME

Buradaki görevi geçen sezon son bulan Güneş, 1 yıldır takım çalıştırmıyordu. Geçen sezon da Sergen Yalçın'ın istifası sonrası taraftarların en çok istediği isim olan Güneş, yaklaşık 10 aylık bir gecikmeyle 2. kez Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu. Güneş'in yeniden takımın başına geçmesiyle çok mutlu olan siyah beyazlı taraftarlar Vodafone Park'ı tamamen dolduracak.



ŞENOL GÜNEŞ'E ÖZEL HAZIRLIK

Beşiktaşlı taraftarlar Ümraniyespor maçını iple çekiyor. Siyah-beyazlılar özellikle deneyimli teknik adam Şenol Güneş'i Dolmabahçe'de coşkuyla karşılayacak. Ümraniyespor maçını kazanmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim taraftarların Ümraniyespor maçına gösterdiği ilgi için memnun. Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak maç kapalı gişe olacak. Beşiktaş taraftarları maç öncesi Şenol Güneş'i tribüne davet edecek. Ayrıca Beşiktaş taraftarlarının Şenol Güneş için pankart hazırlığında olduğu öğrenildi.



200. MAÇINA ÇIKACAK

Şenol Güneş bugün Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak. 4 sezon süren ilk döneminde siyahbeyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde ise 220 gol gördü.