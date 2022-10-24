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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da parola 3 puan! İşte Ismael'in Hatayspor maçı 11'i

Beşiktaş, ligin 11. haftasında Hatayspor karşısında.Son haftalarda iniş çıkışlı bir grafik çizen siyah-beyazlılar, mutlak galibiyet peşinde. Seri galibiyetlerin ilk adımını atmak isteyen Kara Kartal, zirve ile farkın açılmasını da önlemek amacında. Siyah beyazlılarıda Teknik Direktör Valerien Ismael'in kritik karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11 ise belli olmaya başladı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da parola 3 puan! İşte Ismael'in Hatayspor maçı 11'i

Süper Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Beşiktaş, sezonun 11. haftasında bugün Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bugünkü mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Kartal, seri galibiyetlerin startını vermek amacında.

GHEZZAL KADRODA YOK
Öte yandan maçta siyah- beyazlı oyuncu Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından F.Bahçe ve Giresun maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Weghorst'un durumu ise belirsiz. Antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalının durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrası belli olacak.

Beşiktaş, Rachid Ghazzal dışında bugün 2 oyuncusundan daha mahrum kalacak. Siyahbeyazlı ekipte savunmada da sıkıntı yaşanıyor. Stoperler Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlık nedeniyle görev alması beklenmiyor.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Erce, K. Ahmet, Adekugbe, Vranjes, Burak, Aabid, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ

Beşiktaş: Ersin, Umut, Montero, Talha, Rosier, Josef, Gedson, Salih, Nkoudou, Muleka, Cenk

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