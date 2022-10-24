BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da parola 3 puan! İşte Ismael'in Hatayspor maçı 11'i

Süper Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Beşiktaş, sezonun 11. haftasında bugün Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bugünkü mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Kartal, seri galibiyetlerin startını vermek amacında.

GHEZZAL KADRODA YOK

Öte yandan maçta siyah- beyazlı oyuncu Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından F.Bahçe ve Giresun maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Weghorst'un durumu ise belirsiz. Antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalının durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrası belli olacak.

Beşiktaş, Rachid Ghazzal dışında bugün 2 oyuncusundan daha mahrum kalacak. Siyahbeyazlı ekipte savunmada da sıkıntı yaşanıyor. Stoperler Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlık nedeniyle görev alması beklenmiyor.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce, K. Ahmet, Adekugbe, Vranjes, Burak, Aabid, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ

Beşiktaş: Ersin, Umut, Montero, Talha, Rosier, Josef, Gedson, Salih, Nkoudou, Muleka, Cenk