Haberler Beşiktaş Savaşmaya devam

Savaşmaya devam

Hollandalı “Siz taraftarlarımızın ne kadar harika olduğunu çocuklarıma yaşatmak zorundaydım. Desteğiniz için teşekkürler. Hedefimiz için savaşma devam ediyoruz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Savaşmaya devam

Fenerbahçe derbisinde gol atamasa da hırslı ve mücadeleci futboluyla Beşiktaşlı taraftarların bir kez daha takdirini kazanan Wout Weghorst, maç sonunda ateşli bir paylaşım yaptı. Hollandalı golcü, hırs ve iddiasını tekrar ortaya koyduğu gönderisinde önce taraftarlara teşekkür etti. Tecrübeli krampon "Siz taraftarlarımızın ne kadar harika olduğunu çocuklarıma yaşatmak zorundaydım. Desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZLA BAĞ KURMAK İSTİYORUM

Golcü oyuncu devamında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek "Size desteğinizin karşılığını vermeyi çok isterdim. Çok yazık oldu ama çok yakında daha iyi olacak" dieye konuştu. Takım olarak sürekli gelişim gösterdiklerinin de altını çizen siyah beyazlı futbolcu "Hepimiz iyi performans veriyoruz. Hep birlikte büyük hedefimiz için savaşma devam ediyoruz" açıklamasını yaptı. Weghorst, daha önce "Taraftarlarımızla özel bir bağ kurmak istiyorum" demişti.

'GECENİN ŞANSSIZIYDI'

Öte yandan haftalık olarak Weghorst'un performasını takip eden Hollanda medyası golcünün Fenerbahçe derbisini yine değerlendirdi. "Wout elinden geleni yaptı ancak yeterli desteği alamadı. Fenerbahçe'nin etkili ofsayt taktikleri onu durdurdu. Ghezzal'ın pasında ise direğe takılıp gecenin şanssız ismi oldu" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Beşiktaş taraftarının Weghorst'a büyük sempati beslediğinin de altı çizildi.

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