Efsanelerden derbi mesajı!

Beşiktaş'ın efsane oyuncuları, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde başarı mesajları gönderdiler. İşte unutulmaz yıldızlardan derbi mesajları:

PANCU: Sizi özledim ve derbide iyi şanslar dilerim. Umarım yakında yine görüşürüz. Haydi Kartal!

FERDİNAND: Merhaba Beşiktaş ailesi. Hepinizi özledim. Geçmişte güzel anılarımız oldu. Umarım bu derbide de harika anılarınız olur. Her şey gönlünüzce olsun.

HOLOSKO: Bütün Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş ailesini selamlar. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç var. Rakip de Fenerbahçe. Takımımıza ve taraftara bol şans diliyorum. Haydi Kartal!

BOBO: Merhaba Beşiktaş. En büyük taraftar, Bobo burada! Sizi çok özledim, derbide sizin için en iyisini diliyorum. Herkesin bildiği gibi; Her zaman, Her yerde, En büyük Kartal!

AMOKACHİ: Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye karşı başarılar diliyorum. Ben Kara Boğa, Daniel Amokachi!