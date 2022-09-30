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Efsanelerden derbi mesajı!

Beşiktaş'ın efsane oyuncuları, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde başarı mesajları gönderdiler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Efsanelerden derbi mesajı!

Beşiktaş'ın efsane oyuncuları, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde başarı mesajları gönderdiler. İşte unutulmaz yıldızlardan derbi mesajları:

PANCU: Sizi özledim ve derbide iyi şanslar dilerim. Umarım yakında yine görüşürüz. Haydi Kartal!

FERDİNAND: Merhaba Beşiktaş ailesi. Hepinizi özledim. Geçmişte güzel anılarımız oldu. Umarım bu derbide de harika anılarınız olur. Her şey gönlünüzce olsun.

HOLOSKO: Bütün Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş ailesini selamlar. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç var. Rakip de Fenerbahçe. Takımımıza ve taraftara bol şans diliyorum. Haydi Kartal!

BOBO: Merhaba Beşiktaş. En büyük taraftar, Bobo burada! Sizi çok özledim, derbide sizin için en iyisini diliyorum. Herkesin bildiği gibi; Her zaman, Her yerde, En büyük Kartal!

AMOKACHİ: Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye karşı başarılar diliyorum. Ben Kara Boğa, Daniel Amokachi!

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