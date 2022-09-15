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Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kararı...

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve Başakşehir maçında takımını yalnız bırakan Brezilyalı orta saha Josef de Souza takıma geri dönüyor. İşte Ismael'in Josef kararı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:24
Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyememişti.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Ankaragücü karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrası duygusal açıdan sıkıntılı günler geçiren tecrübeli oyuncu, İstanbulspor maçıyla birlikte takıma geri dönüyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Josef'in karşılaşmada 11'de görev alacağı ve Berkay Vardar'ın yerine forma giyeceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Kırmızı kart gördükten sonra basın toplantısında konuşan Josef, gözyaşları içerisinde ayrılık kararını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

33 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle birlikte savunmanın önünü sigorta altına alacak olan teknik direktör Valerien İsmael, Salih ve Gedson'u biraz daha öne sürerek takımın hücum gücünü artıracak.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Bu arada Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in yetersiz performansları nedeniyle herkesin gözü Mert Günok'un dönüşünde...

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, milli aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Kartal'ın geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası F.Bahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Nathan Redmond'u Daily Mail, "İngiliz tayfa Beşiktaş atmosferine bayıldı" başlığıyla haber yaptı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Redmond, "Bu tür bir atmosferde ilk kez oynadım.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Daha önce genç yaş gruplarında düşmanca atmosferler yaşadım ama bu farklı bir şeydi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kadrosu...

Top rakipteyken kulak tırmalayan bir ıslık çaldılar. Bir noktada neredeyse sağır oldum" diye konuştu.

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