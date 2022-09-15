Beşiktaş'ta Josef de Souza takıma geri dönüyor! Valerien Ismael'in kararı...

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk olacak.
Siyah beyazlılar geçtiğimiz hafta evinde şok bir mağlubiyet yaşadı.
Valerien Ismael İstanbulspor maçında kadroda revizyona gidecek.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyememişti.
Ankaragücü karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrası duygusal açıdan sıkıntılı günler geçiren tecrübeli oyuncu, İstanbulspor maçıyla birlikte takıma geri dönüyor.
Josef'in karşılaşmada 11'de görev alacağı ve Berkay Vardar'ın yerine forma giyeceği kaydedildi.
Kırmızı kart gördükten sonra basın toplantısında konuşan Josef, gözyaşları içerisinde ayrılık kararını açıklamıştı.
33 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle birlikte savunmanın önünü sigorta altına alacak olan teknik direktör Valerien İsmael, Salih ve Gedson'u biraz daha öne sürerek takımın hücum gücünü artıracak.
Bu arada Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in yetersiz performansları nedeniyle herkesin gözü Mert Günok'un dönüşünde...
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, milli aranın ardından formasına kavuşmaya hazırlanıyor.
Kartal'ın geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası F.Bahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Nathan Redmond'u Daily Mail, "İngiliz tayfa Beşiktaş atmosferine bayıldı" başlığıyla haber yaptı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Redmond, "Bu tür bir atmosferde ilk kez oynadım.
Daha önce genç yaş gruplarında düşmanca atmosferler yaşadım ama bu farklı bir şeydi.
Top rakipteyken kulak tırmalayan bir ıslık çaldılar. Bir noktada neredeyse sağır oldum" diye konuştu.