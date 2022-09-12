Tayyip Talha Sanuç Başakşehir mağlubiyeti sonrası konuştu!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılırken, yeni transfer Tayyip Talha Sanuç müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Sanuç, "Benim için özel bir gündü. Bu özel günden galibiyetle ayrılmayı isterdim." ifadelerini kullandı.

İŞTE TAYYİP TALHA SANUÇ'UN AÇIKLAMASI

"Benim için özel bir gündü. Bu özel günden galibiyetle ayrılmayı isterdim. Taraftarımıza, bu destek için teşekkür ediyorum. Bu takıma daha fazla katkı vermek için elimden geleni yapacağım."