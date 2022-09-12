BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! CİMER'e...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve henüz mağlubiyeti olmayan yapan Beşiktaş, sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve henüz mağlubiyeti olmayan yapan Beşiktaş, sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.
Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu mücadelede oynayamayacak.
Brezilyalı futbolcu, Ankaragücü maçı sonrası sahaya atlayıp siyah-beyazlı oyunculara saldıran şahsa müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.
Josef, bu kartın ardından hafta içi yaptığı basın toplantısında federasyona tepkisini dile getirmişti.
Tecrübeli isim ayrıca kendini güvende hissetmediğini söyleyerek gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacağını duyurmuştu.
Tüm bu yaşananlar sonrası Beşiktaş camiası harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Josef de Souza'nın Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara müdahale ettiği için gördüğü kırmızı kart cezasının iptali için Beşiktaş taraftarları harekete geçti.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaşlı Avukatlar Derneği tarafından hazırlanan dilekçe ile taraftarlar ve dernekler CİMER'e başvuru yapmaya başladı.
Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, itiraz dilekçesini yayınlayıp, "Josef de Souza hakkında verilen karara ilişkin, TFF'ye başvuru yapmak isteyen taraftarlarımız başvurularını TFF'ye gönderilmek üzere Cimer vasıtasıyla yapabilir" bilgilerini paylaştı.
JOSEF DE SOUZA KİMDİR?
11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vasco da Gama altyapısında başladı.
Kariyerine Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al Ahli gibi takımlarda forma giydi.
Beşiktaş'a 2020 yazında Al Ahli'den bedelsiz şekilde transfer oldu.
Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 79 maça çıkan Josef, 8 gol atarken 3 de asist yaptı.
Tecrübeli ön libero, 3 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giydi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro...