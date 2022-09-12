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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! CİMER'e...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta Josef de Souza kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı hukukçular, Brezilyalı futbolcunun cezasının iptal edilmesi için harekete geçti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 11:37
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve henüz mağlubiyeti olmayan yapan Beşiktaş, sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu mücadelede oynayamayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Brezilyalı futbolcu, Ankaragücü maçı sonrası sahaya atlayıp siyah-beyazlı oyunculara saldıran şahsa müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Josef, bu kartın ardından hafta içi yaptığı basın toplantısında federasyona tepkisini dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Tecrübeli isim ayrıca kendini güvende hissetmediğini söyleyerek gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacağını duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Tüm bu yaşananlar sonrası Beşiktaş camiası harekete geçti. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Josef de Souza'nın Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara müdahale ettiği için gördüğü kırmızı kart cezasının iptali için Beşiktaş taraftarları harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaşlı Avukatlar Derneği tarafından hazırlanan dilekçe ile taraftarlar ve dernekler CİMER'e başvuru yapmaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, itiraz dilekçesini yayınlayıp, "Josef de Souza hakkında verilen karara ilişkin, TFF'ye başvuru yapmak isteyen taraftarlarımız başvurularını TFF'ye gönderilmek üzere Cimer vasıtasıyla yapabilir" bilgilerini paylaştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vasco da Gama altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Kariyerine Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe ve Al Ahli gibi takımlarda forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza için harekete geçtiler! Cimer'e...

Beşiktaş'a 2020 yazında Al Ahli'den bedelsiz şekilde transfer oldu.

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