İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kartal, genç oyuncusuyla geçtiğimiz aylarda yeni bir sözleşme imzalamıştı.
Bu sözleşmede Emirhan için 4.5 milyon Euro çıkış maddesi konulmuştu.
Bu nedenle Beşiktaş yönetimi oldukça eleştirilmişti.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Emirhan'a Torino'da kazanacağı paranın aynısını teklif ettiklerini ancak kabul görmediğini söylemişti.
Ardından genç futbolcu resmen Torino'ya transfer oldu.
Beşiktaş'tan Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın Siyah-Beyazlı kulüple İtalyan kulübünden kazandığı para arasındaki fark dudak uçuklattı.
Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'ta aylığı 12 bin TL'den yılda 144 bin TL kazandığı ortaya çıktı.
Genç futbolcu Torino'da ise yılda 900 bin Euro, yani yaklaşık 16 milyon TL kazanacak.
Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Emirhan'a Beşiktaş'ın haksızlık yapıldığı yönünde tepkiler de geldi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Bu arada Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino takımına transferi resmi olarak dün gerçekleşti.
Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda;
4 milyon 500 bin Euro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi. (Takvim)