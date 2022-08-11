Haberler Beşiktaş İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Emrhan İlkhan resmen Torino'ya transfer oldu. İki ücret arasındaki fark hayrete düşürdü. Torino'da yılda 900 bin Euro (16 milyon TL) kazanacak olan Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'ta ise yılda 144 bin TL kazandığı ortaya çıktı. Bu arada Emirhan için resmi KAP bildirimi dün geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Kartal, genç oyuncusuyla geçtiğimiz aylarda yeni bir sözleşme imzalamıştı.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Bu sözleşmede Emirhan için 4.5 milyon Euro çıkış maddesi konulmuştu.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Bu nedenle Beşiktaş yönetimi oldukça eleştirilmişti.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Başkan Ahmet Nur Çebi, Emirhan'a Torino'da kazanacağı paranın aynısını teklif ettiklerini ancak kabul görmediğini söylemişti.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Ardından genç futbolcu resmen Torino'ya transfer oldu.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Emirhan'ın Beşiktaş'tan kazandığı ve Torino'dan kazanacağı para da ortaya çıktı.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Beşiktaş'tan Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın Siyah-Beyazlı kulüple İtalyan kulübünden kazandığı para arasındaki fark dudak uçuklattı.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'ta aylığı 12 bin TL'den yılda 144 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Genç futbolcu Torino'da ise yılda 900 bin Euro, yani yaklaşık 16 milyon TL kazanacak.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Emirhan'a Beşiktaş'ın haksızlık yapıldığı yönünde tepkiler de geldi.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino takımına transferi resmi olarak dün gerçekleşti.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda;

İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu

4 milyon 500 bin Euro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi. (Takvim)

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