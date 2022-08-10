Fuente'de son 48 saat

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, dün yapılan idman öncesi açıklamalarda bulundu. Ceyhun Kazancı, transferlerle ilgili çarpıcı yorumlar yaparken, "Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor." dedi.
BeşiktaşSportif Direktörü Ceyhun Kazancı, dün yapılan idman öncesi açıklamalarda bulundu. Ceyhun Kazancı, transferlerle ilgili çarpıcı yorumlar yaparken, "Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek. Konrad de la Fuente transferi bugün ya da yarın belli olacak" ifadesini kullandı. Koray Günter ile temaslarının halen devam ettiğini, kendisinin net bir cevap vermediğini belirten Kazancı; "Şartlar uygun olursa, Koray'ı da takımımızda görmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Sportif Direktör Kazancı, Kaan Ayhan için "Sassuolo 6-7 milyon euro bonservis istiyor, bu şartlarda transfer zor" açıklamasında bulundu.