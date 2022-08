SÜPER LİG HABERLERİ | Bernard Mensah'tan flaş Beşiktaş sözleri!

Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden Bernard Mensah, sezona Beşiktaş maçı ile başlamalarının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Sonuçta eski kulübüm. O Takıma saygım çok fazla" dedi.

Beşiktaş maçının zorluğundan bahseden 27 yaşındaki futbolcu, Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası hedeflerini, yeni yetenek Arda Güler hakkında attığı tweeti ve bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut eşliğinde Asist Analiz'in özel bölümünde Arda Ün'ün konuğu olan Ganalı oyuncu sözlerine şöyle başladı:

"Geçen yıl benim için çok zordu. Zor bir dönemden geçtim, farklı bir durum yaşadım. Sakatlık, her futbolcunun başına gelen bir şey. Ben bu sakatlığı çok iyi çalışarak geçirdim. Bildiğiniz üzere sakatlıklardan tekrar dönmek zaman alıyor. Benim için de zaman aldı fakat ben mental ve fiziksel olarak buna hazır olduğuma inanıyorum. Transfer teklifleri aldım açıkçası şu andaki tek odağım uzun bir sakatlıktan en iyi şekilde kendi durumuma geri dönmek. Onun haricinde benim için önemli olan Kayserispor. Bu takımı en üst seviyeye çıkarabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım çünkü bizler için zor bir yıl olacak. Biz bunun üstesinden geleceğiz."

GOL SEVİNCİ YAPACAK MIYIM BİLMİYORUM, O GÜN SAHADA GÖRECEĞİZ

Beşiktaş'a gol atarsan, gol sevinci yapacak mısın? sorusuna orta saha oyuncusu şu cevabı verdi:



"Beşiktaş maçı gerçekten zor bir müsabaka olacak. Benim buradaki odağım en iyi şekilde dönmek ve takımıma en iyi katkıyı sağlamak. Bunları yaparsam en mutlu ben olacağım zaten. Vodafone Park'ta oynanacak ve kolay olmayacak ama biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gol sevinci yapacak mıyım bilmiyorum, o gün sahada göreceğiz (Gülerek). Sonuçta o takıma saygım çok fazla, eski kulübüm..."



AVRUPA'DA HER TAKIM ARDA GÜLER GİBİ YETENEKLİ, KALİTELİ OYUNCU İSTİYOR



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler hakkında attığı tweet'in hatırlatılması üzerine Mensah; "Bildiğiniz üzere Arda Güler 17 yaşında çok yetenekli bir futbolcu. Hangi ülkeden olduğundan ziyade bulunduğu ülkede nasıl yetiştirdikleri ve nasıl geliştirdikleriyle alakalı bu durum. Önünde uzun yıllar var şu an sadece 17 yaşında... Avrupa'da her takım Arda Güler gibi yetenekli, kaliteli oyuncu istiyor. Arda önündeki yılları iyi değerlendirmeli. Çok farklı bir futbolcu" şeklinde konuştu.



MENSAH'IN EN BEĞENDİKLERİ



Mensah, Süper Lig'de en hazır kadronun Trabzonspor olduğunu, kendisini en zorlayan ismin Siopis olduğunu söylerken, her futbolcunun hayatında kırılma noktası olduğunu ve kendisi için bu ismim olumlu yönde Portekiz'deki teknik adam Rui Vitoria olduğunu da itiraf etti.



GANA MİLLİ TAKIMI İÇİN HİSSETTİKLERİ



Bernard Mensah, ülkesinin Dünya Kupası'nda vereceği mücadele hakkında şu sözleri sarfetti: "Ben de her Ganalı gibi milli takımı yürekten destekleyen biriyim. Gana Milli Takımı'mızın gerçekten iyi bir kadrosu var. Bu grupta güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Ben de bir Ganalı olarak, oradaki arkadaşlarımı yürekten destekleyeceğim. Umarım en güzel şekilde gruptan çıkmayı başaracağız."