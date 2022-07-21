Okyar unutulmadı

Beşiktaş camiası efsane isimlerinden Vedat Okyar’ı unutmadı. Okyar, vefatının 13. yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi. Vedat Okyar için sosyal medyadan da paylaşımlar yapılırken onbinlerce beğeni aldı.
Beşiktaş camiası efsane isimlerinden Vedat Okyar'ı unutmadı. Okyar, vefatının 13. yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi. Vedat Okyar için sosyal medyadan da paylaşımlar yapılırken onbinlerce beğeni aldı.