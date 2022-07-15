BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI CANLI YAYIN İZLE 📺 | Beşiktaş - Mainz 05 hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Mainz 05 ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Mainz 05 maçı 15 Temmuz Cuma günü oynanacak ve maç saat 21:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!
2022-2023 sezonuna Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, Avusturya kampında oynadığı ilk maçta Werder Bremen'i 2-1 yenerken, 2. maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Kartal 3. hazırlık maçında Fransa 1. Lig temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak.
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BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI
- 15 Temmuz Cuma 21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
- 23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
- 26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
- 30 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)