Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Viktoria Plzen karşılaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede gergin anlar yaşandı. Maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, 83. dakikada oyundan alındı. Bu duruma sinirlenen genç futbolcunun doğrudan soyunma odasına gittiği ve soyunma odasının kapısına tekme attığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 19:27 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 19:37
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael; karşılaşmaya Ersin Destanoğlu- Welinton, Necip Uysal, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Umut Meraş, Boyd, Emirhan Delibaş, Cenk Tosun 11'iyle çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Viktoria Plzen ise Jindrich Stanek - Ludek Pernica, Radim Reznik, Milan Havel, Filip Cihak, Jan Sykora, Jan Kopic, Jhon Mosquera, Pavel Bucha, Lukas Kalvach, Tomas Chory 11'iyle sahada yer aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Valerien Ismael, karşılaşmanın ikinci yarısına Cenk Tosun ve Umut Meraş'ın yerine Kenan Karaman ve Oğuzhan Akgün'ü oyuna alarak başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Bu anlarda Rosier sol kanat bek olarak görev yaparken, Kenan Karaman sağ kanatta görev aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Siyah-beyazlılar, ikinci yarının başlarında daha etkili olan taraf olsa da bunu skora yansıtamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Mücadelenin 62'nci dakikasında Emre Bilgin, Badra Cisse, Berkay Vardar ve Rıdvan Yılmaz; Ersin Destaoğlu, Welinton, Rosier ve Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, N'Koudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Montero'nun yerine oyuna dahil oldu. Hasic, 86'ncı dakikada Gedson'un yerine oyuna girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Öte yandan mücadelenin 72. dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçi, 83. dakikada oyundan alındı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Genç futbolcunun temposunu beğenmeyen Valerien Ismael, oyuncusuna uyarıda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

"TEMPOSUZ OYNAYACAKSAN ÇIK"

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre; Fransız çalıştırıcı, Serdar Saatçı'ya 83. dakikada "Böyle temposuz oynamaya devam edeceksen oyundan çık" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Ardından Serdar Saatçı oyundan çıkarak doğrudan soyunma odasına gitti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

19 yaşındaki stoperin soyunma odasının kapısına tekme attığı öğrenildi.

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