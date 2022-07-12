BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca...

Mücadelenin 62'nci dakikasında Emre Bilgin, Badra Cisse, Berkay Vardar ve Rıdvan Yılmaz; Ersin Destaoğlu, Welinton, Rosier ve Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, N'Koudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Montero'nun yerine oyuna dahil oldu. Hasic, 86'ncı dakikada Gedson'un yerine oyuna girdi.