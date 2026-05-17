Hakan Çalhanoğlu'dan geleceği hakkında flaş açıklama!

İtalyan ekibi Inter'in formasını terleten milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılırken Çalhanoğlu'dan flaş açıklamalar geldi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in İtalya Serie A'nın 37. haftasında sahasında Hellas Verona ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken sözlere yer verdi.

"GELECEKTE NE OLACAĞINI..."

Hakan Çalhanoğlu transfer durumu hakkında, "Şu an Dünya Kupası'na odaklandım. İtalya'da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Çocuklarım da burada mutlu. Bakalım ileride ne olacak." şeklinde konuştu.